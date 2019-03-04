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Президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. 

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», по подозрению в растрате 2,225 млн долл.

Руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении бывшему директору и еще четырем действующим и бывшим руководителям «Спецтехноэкспорт».

Европейский Союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 членов его окружения.

Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, несмотря ни на какие предвыборные обещания, поскольку рыночная стоимость газа – одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции против России за ее агрессию в Украине.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто.

Журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и экс-заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях.

Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения.

АО «Укртрансгаз» официально обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой провести медиацию между участниками рынка газа.

В результате одного из вражеских обстрелов утром 4 марта погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.

Главная героиня «ленты», о которой сняли первый полнометражный «ДНРовский» фильм – «Ополченочка» - сбежала из оккупированной территории в Украину и теперь готова свидетельствовать о всех военных преступлениях России на Донбассе.

Община села Гнездичное Збаражского района Тернопольщины при поддержке «Правого сектора» отстояла Украинскую церковь. 

В Великобритании умер вокалист группы The Prodigy Кейт Флинт. Музыкант покончил жизнь самоубийством.
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