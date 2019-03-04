Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента со стороны российских силовиков в аннексированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто.

Об этом сам архиепископ сообщил Крым.Реалии.

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который содержится в России, а также очернить имя священнослужителя.

«Цель – очернить мое имя. Мол, посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьме: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто», - сказал он.



По словам Климента, есть заявление о том, что он якобы нецензурно выражался на рынке.

«Этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться», - добавил архиепископ.

Он отметил, что не исключает дальнейших действий российских силовиков. «Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают дальше, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что сначала во многих этих делах появляется административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея и Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня - нецензурная лексика в публичном месте», - сказал архиепископ.

Он также поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, украинского омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что «был задействован очень большой круг людей» для его освобождения.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент должен был в воскресенье, 3 марта, выехать на встречу с политзаключенным Павлом Грибом в городе Ростове-на-Дону. Российские правоохранители задержали его прямо в автобусе на центральном автовокзале Симферополя и отвезли в райотдел полиции. Вечером в тот же день его отпустили.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова назвала причину задержания Климента.

Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент является главой Крымской епархии православной церкви Украины (ПЦУ), также с 22 января он исполняет обязанности главы Херсонской епархии ПЦУ.

Архиепископ Климент является председателем Православной миссии помощи жертвам прав человека и лицам, лишенным свободы.



