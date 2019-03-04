Вокалиста группы The Prodigy Кейт Флинт покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщается на официальной странице The Prodigy в Instagram, передает 112 Украина.

«Новости правдивы, я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски злой, растерянный и с разбитым сердцем ..... R.I.P. брат Лиам», - говорится в сообщении.

В социальной сети Facebook группа добавила, что Кит остался легендой и его всегда будет не хватать.

«С глубочайшим потрясением и грустью мы можем подтвердить смерть нашего брата и лучшего друга Кейта Флинт. Настоящий пионер, новатор и легенда. Его всегда будет не хватать», - написано в посте.

Напомним, Кейт Флинт был найден мертвым утром 4 марта в своем доме.