Главная героиня «ленты», о которой сняли первый полнометражный «ДНРовский» фильм – «Ополченочка» - сбежала из оккупированной территории в Украину и теперь готова свидетельствовать о всех военных преступлениях России на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

На оккупированных территориях рекламный ролик фильма «Ополченочка», снятый за деньги российских пропагандистов и российским режиссером, везде рекламируется как первый блокбастер квазиреспублик.

Сюжет прост – три женщины садятся на танк и под флагом «Новороссии» побеждают диковатых «укров». И тут самое интересное. У этих киногероинь есть реальные прототипы – «ДНРовский» женский танковый экипаж. Позывной командира – «Ветерок». Настоящее имя - Светлана Дрюк.

После побега она несколько месяцев отправляла селфи из Украины. Убеждала, что находится в России.

«Пока, по легенде, я в больнице в России», - рассказывает женщина.

Отмечается, что оказаться на украинской стороне ее заставил личный мотив.

«Я имею здесь, надеюсь, друга, который мне гораздо ближе. Он сотрудник спецслужбы. И отношение всех ребят, которые принимают участие в моей нынешней судьбе, очень отличается от того, что я там видела. Не жалею», - заявила она.

Ее двое детей, Дмитрий и Наталья, оставались в Донецке. Работать с контрразведкой Дрюк была готова лишь при одном условии – если их доставят в свободную Украину.

Женщина заявила, что в случае агрессии вернуться на фронт – в украинской форме.