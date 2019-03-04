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Европейский Союз продлил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 членов его окружения, сообщает Радио Свобода.

Из санкционного списка исключили бывшего главу Администрации Президента Андрея Клюева.

В июле 2017 Европейский суд общей юрисдикции решил, что ограничительные меры ЕС против Клюева на 2017-2018 годы должны быть отменены. Однако он остался в списке санкций, так как замораживание активов было продлено на один год в марте 2018 года.

Несколько источников сообщили, что отсутствие убедительных доказательств со стороны Украины заставило ЕС рассмотреть вопрос об исключении Клюева с санкционного списка.

Его брат Сергей Клюев был исключен из того же списка санкций в прошлом году. Сергей, который был бизнесменом и депутатом от Партии регионов, был номинальным владельцем Межигорья, резиденции Януковича.

Санкции – запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза - были введены весной 2014 против лиц, в Евросоюзе считают ответственными за дестабилизацию ситуации в Украине, и с тех пор несколько раз пересмотрены и продлены.   
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