Окружной административный суд города Киева признал противоправным и недействительным постановление Кабинета Министров Украины №315 от 27 апреля 2016 года, которым, в том числе, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения, сообщается на сайте Судебной власти Украины.

«Рассмотрение данного дела проходило с 2016 года. Такой длительный срок рассмотрения дела связан, в частности, с изменением состава коллегии судей в связи окончанием их полномочий по осуществлению правосудия, что обусловило осуществление рассмотрения дела с самого начала, назначением по делу судебных экспертиз и общей нагрузкой на судей по рассмотрению административных дел», – говорится в сообщении.

Отмечается, что суд принял такое решение в связи с нарушением правительством порядка принятия обжалуемого постановления в части ее согласования с Секретариатом Энергетического сообщества и Государственной регуляторной службой Украины, обнародования проекта постановления и прочее, что в целом привело к устранению от участия в принятии обжалуемого решения значительного круга заинтересованных лиц. Указанные нарушения были признаны судом существенными и свидетельствующими о несоблюдении при принятии данного постановления требований нормативных актов, имеющих высшую юридическую силу.