Община села Гнездичное Збаражского района Тернопольщины при поддержке «Правого сектора» отстояла Украинскую церковь. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Несмотря на все словесные перепалки и применения силы, люди стояли до конца, защищая свое село от московской пропаганды», - говорится в сообщении.

Известно, что женщина, в отношении которой сын российского попа применил сыну, находится в больнице со значительными телесными повреждениями.

Напомним, в начале февраля УПЦ МП заявила об избиении молодыми людьми и полицией священника Свято-Преображенского храма с. Гнездичное.

В полиции подчеркнули, что никакого применения силы не было.

Конфликт, который перерос в потасовку между сторонниками разных церквей, возник из-за несогласования времени проведения богослужения. Полиция выполняла свои обязанности по охране порядка в соответствии с законодательством.