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Правительство не сможет снизить цену на газ для населения, несмотря ни на какие предвыборные обещания, поскольку рыночная стоимость газа – одно из главных условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире 5 канала, передает 112 Украина.

Он пояснил, что, несмотря на обещания кандидатов в президенты снизить цену на газ, у президента нет таких полномочий, но даже после парламентских выборов этого не произойдет.

«Снижение цены на газ, по моему мнению, будет невозможным по той простой причине, что это – главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом. Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться... Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она также договорилась с МВФ о повышении цены на газ. Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами, и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий –  оптимальный вариант, как показала практика всех западных стран», - сказал Коболев.

По его словам, людям будет выгоднее получать субсидию, экономить газ и распоряжаться сэкономленными средствами по своему усмотрению.
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