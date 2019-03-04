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Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров о продлении меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, который подозревается в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Такое решение принял судья Шевченковского райсуда Киева Марьян Головчак, сообщает УНИАН.

«В удовлетворении ходатайства отказать», - сказал судья.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки. 

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.
ForUm

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