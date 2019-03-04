АО «Укртрансгаз» официально обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой провести медиацию между участниками рынка газа, сообщает пресс-служба УГГ.

«Необходимость в оперативном вмешательстве регулятора возникла в связи с большим количеством сообщений в информационном пространстве, которые носят откровенно манипулятивный и ложный характер. Их активное тиражирование имеет целью дестабилизацию работы рынка газа, который с 1 марта перешел на режим суточной балансировки», – говорится в сообщении.

В «Укртрансгазе» подчеркнули, что в течение последней недели в публичном пространстве активно искривляется информация о состоянии работы Информационной платформы суточной балансировки. «В том числе распространяется информация, которая полностью не соответствует действительности или касается исключительно узкопрофессиональных вопросов и технических аспектов, которые решаются в рабочем порядке. Примечательно, что большое количество статей с замечаниями к работе платформы появились еще до старта работы системы в штатном режиме, то есть, факты, которые в них приводятся, просто не могли на тот момент быть известными «беспристрастным участникам рынка». Это наглядно доказывает, что сейчас активно реализуется кампания, призванная саботировать реформы рынка и не допустить внедрения суточной балансировки в Украине», – подчеркнули в компании.

«Укртрансгаз» обработал все публично тиражируемые замечания о работе платформы и прислал регулятору. «Укртрансгаз» призывает всех участников рынка конструктивно сотрудничать, быть толерантными друг к другу и не дестабилизировать ситуацию в момент перехода рынка на новые правила работы. Ведь такие действия могут не только повредить функционированию газового рынка и привести к негативным последствиям для всех его участников, но и нивелировать усилия страны в проведении одной из ключевых реформ, которую правительство Украины обязалось выполнить в рамках ассоциации с ЕС в 2014 году», – отметили у УТГ

«Укртрансгаз» расценивает такие действия части недобросовестных игроков как дискредитирующие репутацию оператора ГТС и наносящие ущерб интересам государственной компании. Поэтому «Укртрансгаз» оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию всеми доступными средствами в рамках действующего правового поля.

Напомним, с 1 марта в Украине на рынке газа запущена суточная балансировка.