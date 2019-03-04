В результате одного из вражеских обстрелов утром 4 марта погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения, сообщает Минобороны.

Российско-оккупационные войска утром пошли на коварные обстрелы опорных пунктов подразделений Объединенных сил с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

На луганском направлении противник около 08:30 выпустил 3 мины калибра 120 мм по нашим позициям неподалеку Зайцево.

На донецком направлении оккупанты в период с 06:00 до 09:45 осуществили 4 обстрела.

Наиболее длительным и мощным стал обстрел в районе Лебединского. Со стороны оккупированной Ужовки враг более трех с половиной часов вел огонь из артиллерии 122-го калибра, вооружения танка, миномета калибра 120 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Водяного бойцы ВСУ насчитали на своих позициях 12 разрывов мин 120-го калибра, также выпущенных противником со стороны Ужовки.

12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм разорвались в районе Широкино.

Кроме того, зафиксирована активность российско-оккупационных войск возле населенного пункта Пески, где оккупанты 15 минут вели огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберного пулемета.