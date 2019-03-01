Президент Петр Порошенко на передовой заявил, что не позволит нападать на Вооруженные силы Украины.

«Атака, которая сейчас осуществляется на армию, – я точно сделаю все возможное, чтобы ее не допустить. Армия создана усилиями украинского народа, украинских воинов, волонтеров, добровольцев», - заявил Порошенко во время пребывания на ротно-опорном пункте 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады на Приазовье, которая занимает позиции в 1800 метрах от вражеских окопов.

«Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те, кто имеет непосредственное отношение к хищению, распродаже и уничтожению армии. Или еще коррупционеры, которые уже задолбали. Извините на слове», - отметил Президент.

«Пусть посмотрят и спросят, в каком состоянии мы приняли армию в 2014 году, а точнее ее отсутствие», - добавил он.

Порошенко призвал правоохранителей обеспечить эффективное и прозрачное расследование, и немедленно проинформировать общество об информации, которая была поднята в СМИ, в частности относительно утечки информации из правоохранительных органов, поскольку дело расследовалось несколько лет. «Это лучшее время проинформировать общество», - отметил он.

«Есть факты – в тюрьму. Нет фактов – прекратите раскачивать ситуацию и в армии, и в государстве», - подчеркнул Порошенко.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе »Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

28 февраля Верховная Рада Украина приняла постановление «О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в Государственном концерне «Укроборонпром» и причастности к этому должностных лиц».