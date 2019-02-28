Верховная Рада Украина приняла постановление «О безотлагательном расследовании фактов, обнародованных в средствах массовой информации о злоупотреблениях в Государственном концерне «Укроборонпром» и причастности к этому должностных лиц». Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Верховная Рада установила, что полномочия Временной следственной комиссии для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы (далее - Временная следственная комиссия) распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах.

Постановлением поручено ВСК безотлагательно провести расследование по материалам, обнародованным в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК «Укроборонпром».

ВСК также поручено провести публичное заседание совместно с представителями Генеральной прокуратуры Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального антикоррупционного бюро, Министерства обороны, ГК «Укроборонпром» и других должностных лиц по расследованию обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений в оборонной сфере.

Проект постановления зарегистрирован под №10104.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе »Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.