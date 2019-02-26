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Государственный концерн «Укроборонпром» и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

Об этом сказала журналистам представитель Президента Ирина Луценко в кулуарах Верховной Рады, передают Українські Новини.

«Я знаю, что «Укроборонпром», как и младший Гладковский готовят иски в суд за дискредитацию и нарушение чести и достоинства. Они будут защищаться в суде», - сказала она.

Она также отметила, что Гладковский готов к расследованию.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. 
ForUm

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