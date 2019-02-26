Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, сообщает УНИАН.

«Мы, по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - заявила она.

Постолюк добавила, что правовая квалификация производства может быть изменена. «Это производство может дополниться другими статьями Уголовного кодекса», - отметила она.



Постолюк отметила, что «есть факты нарушения должностными лицами ГК «Укроборонпром», а также другими предприятиями, но для того, чтобы проверить эту информацию и дать правовую оценку действиям должностных лиц, надо провести расследование и установить факты, для этого было начато уголовное производство». Она заверила, что все факты, которые были изложены в СМИ, будут проверены, и в дальнейшем будет принято соответствующее процессуальное решение. Постолюк заметила, что о подозрениях еще никому не сообщали.



Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

Президент поддержал отстранение Гладковского.

В НАБУ заявили, что проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенных в журналистском расследовании.