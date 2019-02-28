Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.

НАК «Нафтогаз Украины» начал процессы по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решениям Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.

Украинская и российская стороны подписали протокол относительно вылова водных биоресурсов в Азовском море. Документ должен повысить безопасность работы украинских рыбаков, работающих на Азове.

Национальный банк планирует внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных денег.

Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления о выходе из фракции БПП. Блок Петра Порошенко «Солидарность» не планирует проводить съезд в связи с их выходом.

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк.

Народный депутат от «Батькивщины» Валерий Дубиль не пришел на допрос по делу о так называемой «избирательной пирамиде» в Государственное бюро расследований.

Президент Петр Порошенко заявляет, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты коррупции в сфере обороны будут доказаны.

В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном группа граждан Украины не может вылететь из Дели.

Министерство иностранных дел Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

В Оболонском районе Киева взорвалось авто, в результате чего пострадал водитель. Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг информацию о совершении покушения на него – «мой автомобиль не взрывался».

Отчет партии «Батькивщина» за 2018 показал, что миллионы гривен на деятельность политсилы якобы жертвуют простые граждане Украины, журналисты пообщались с «самыми щедрыми» из них и выяснили, что большинство из них, даже не догадываются об этом.

В случае победы на «Евровидении-2019» представителя России, певца Сергея Лазарева, которому сейчас букмекеры пророчат 1 место, Украина не примет участие в конкурсе следующего года. В этом году жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса «Евровидение- 2019».