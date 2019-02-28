Народный депутат от «Батькивщины» Валерий Дубиль не пришел на допрос по делу о так называемой «избирательной сетке» в Государственное бюро расследований.
Об этом «Украинской правде» сообщили в пресс-службе ГБР.
«Господин Дубиль на допрос не пришел. Мы его пригласили через аппарат Верховной Рады, но он не явился. О мотиве своего отсутствия не сообщил», - сказали в пресс-службе.
В свою очередь нардеп от «Батькивщины» заявил, что никаких документов о вызове на допрос не получал.
«О том, что меня кто-то куда-то вызывает, я узнал от своей семьи. Мои дети видели какой-то телевизионный сюжет и немедленно мне позвонили. Никаких официальных приглашений или вызовов я на сегодня не получил», - цитирует Дубиля пресс-служба »Батькивщины».
По его словам, таким образом власть пытается давить «на главного оппонента провластного кандидата на пост президента Юлию Тимошенко».
«Не будучи до конца уверенными в том, что сработает их схема подкупа избирателей, что они смогут сфальсифицировать результаты выборов благодаря подделке протоколов или использованию транзитного сервера, власти начали беспрецедентное со времен Януковича давление на своих политических оппонентов», - говорится в заявлении «Батькивщины».
Напомним, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили «избирательную пирамиду« в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность «избирательной пирамиды». Им оказался член партии ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль.
Государственное бюро расследований вызывало Дубиля на допрос на 28 февраля.
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