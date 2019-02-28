Министерство иностранных дел Украины не исключает возможность отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе.

Об этом заявила спикер МИД Екатерина Зеленко на брифинге в Киеве, передает LB.ua.

«В случае, если иностранные правительства не будут надлежащим образом относится к борьбе с нелегальным наймом и трудостройством на работу украинских граждан, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться, в частности на границе, мы будем пересматривать условия поездок граждан, в том числе - целесообразность сохранения безвизового режима для граждан тех стран, где права наших соотечественников систематически нарушаются», - сказала Зеленко.

«МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах», - подчеркнула спикер.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины в прошлом году отказала в пересечении границы 84 гражданам Израиля, тогда как Израиль не пропустил на свою территорию более 3,5 тысяч украинцев.