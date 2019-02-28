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Секретарь СНБО Александр Турчинов опроверг информацию о совершении покушения на него. Соответствующее заявление опубликовано на сайте чиновника.

«В последнее время в сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы «покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля». По этому поводу можем заявить следующее.  Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться», - говорится в нем.

Напомним, ранее сегодня столичная полиция сообщила о взрыве авто в Оболонском районе Киева, в результате которого пострадал водитель.
ForUm

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