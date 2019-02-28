Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады. Об этом он заявил во время выступления на заседании Совета регионального развития Кировоградской области, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня утром я подписал и сейчас я даю поручение зарегистрировать президентский законопроект, в котором учтены те замечания, но принципиальной остается позиция - неотвратимость уголовного наказания за незаконное обогащение», - отметил он.

«Очень надеюсь, что у народных депутатов хватит политической воли и мужества поддержать законопроект Президента. Предоставляю ему статус неотложного», - добавил Глава государства.

Он напомнил, что Конституционный суд несколько дней назад принял решение, которым отменил ст. 3682 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривала ответственность за незаконное обогащение. КС дал разъяснение, что эта статья является неконституционной, поскольку нарушает основной принцип защиты прав гражданина - презумпцию невиновности.

«Как я и обещал вчера, что как только будет обнародовано решение Конституционного суда о признании неконституционности этой статьи, я внесу как неотложный этот законопроект, которым будет унормирован этот вопрос», - сообщил Глава государства.

«Еще раз хочу успокоить всех, я как Президент стоял у истоков создания всей антикоррупционной инфраструктуры - Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства предотвращения коррупции, внедрения электронных деклараций, внедрения системы электронных закупок ProZorro, огромного количества решений, изменений в законодательство и реформ, которые мы провели. И сегодня мы должны сделать все от нас зависящее для того, чтобы перекрыть любые возможности для незаконного обогащения, обеспечить расследование всех уголовных дел и неотвратимость наказания за незаконное обогащение», – подчеркнул он.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что юристы называют такие статьи «мертвыми» - то есть, неприменимыми на практике.