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Народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления о выходе из фракции БПП.

Найем опубликовал фотокопию заявления в Telegram-канале.

«Подал заявление о выходе из фракции БПП. Это – формальность. Мы уже давно по разные стороны ценностных баррикад. Последние события это только подтвердили. Я пришел в политику после революции и даже формально не хочу быть связан с теми, кто открыто возглавляет контрреволюцию», - написал он.

Также соответствующее заявление опубликовала на своей странице в Facebook Залищук. «Написала заявление о выходе из фракции БПП. Люди часто спрашивали, почему не выходите. Считаю, что мандат - это не билет раба. За последние четыре года мандат дал возможность бороться за важные законы. Например, за закон об антикоррупционном суде. За другие законы, которые были обещаны в коалиционном соглашении еще в 2014 году, но затем спущены на тормозах. Дальше не вижу возможности и смысла иметь никакой привязки к этой аббревиатуре. Хищение у солдат - это за гранью человечности», - сообщила она.

Такое же заявление опубликовал в на своей странице в Facebook и Лещенко.


 
ForUm

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