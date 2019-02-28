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В Оболонском районе Киева в результате взрыва авто пострадал водитель, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Около 11:00 по спецлинии 102 поступило сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Героев Сталинграда.

На вызов срочно выехали следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Предварительно установлено, что взорвался автомобиль «Ауди», припаркованный у дома.

В результате водитель машины получил незначительные телесные повреждения, его осмотрели врачи, от госпитализации пострадавший отказался. Никто из прохожих не пострадал. Кроме того, повреждено рядом расположенное транспортное средство.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту покушения на убийство.
ForUm

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