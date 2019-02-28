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В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном группа граждан Украины не может вылететь из Дели. Об этом сообщает в Twitter консульская служба Министерства иностранных дел.

«В связи с обострением отношений между Индией и Пакистаном отменен ряд авиарейсов в аэропорту им. И.Ганди в Дели. Консул в аэропорту решает вопрос о возвращении в Украину группы соотечественников. Вопрос - на контроле консульской службы», – говорится в сообщении.

Напомним, в начале прошлой недели Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мухаммад». Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.

27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Известно о двух сбитых боевых самолетах, но противники подают разную информацию об инциденте.

В частности, в Нью-Дели заявляют, что стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде уверяют, что оба сбитых самолета принадлежат Индии.

Как отмечает Индия, пакистанские самолеты нарушили ее воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.

Посольство Украины настоятельно рекомендовало гражданам страны воздержаться от поездок в индийские штаты Джамму и Кашмир, а также в северные и западные районы штатов Панджаб и Химачал-Прадеш. 
ForUm

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