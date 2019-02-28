НАК «Нафтогаз Украины» начал процессы по взысканию с «Газпрома» $2,6 млрд по решениям Стокгольмского арбитража в юрисдикции Люксембурга.

«Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долл. Остальные взимаем через процесс принудительного исполнения в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система медленная, но уверенная», - сообщается на странице НАК в Facebook.

В «Нафтогазе» напомнили, что «сегодня год, как Стокгольмский арбитраж присудил нам победу в споре с «Газпромом».

«Наши арбитражные процессы с «Газпромом» в 2014-2018 – самые большие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий. Если бы мы не пошли в суд или нам не удалось отстоять свою позицию, мы могли бы потерять $94,7 млрд, или 177 тыс. грн в пересчете на каждую украинскую семью», - отметили в НАК

Но Украина не будет платить этих средств, а «Газпром» должен уплатить Украине $4,6 млрд компенсации по транзитному контракту.

Как известно, 28 февраля 2018 арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

В конце мая - начале июня «Нафтогаз Украины» сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту.