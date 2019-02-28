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Национальный банк планирует внедрить ряд мер с целью сужения сферы использования наличных денег, сообщает пресс-служба НБУ.

Так, регулятор предает снизить предельную сумму расчетов наличными субъектов хозяйствования с физическими лицами с 50 тыс. гривен до 15 тыс. гривен (то есть установить ее в размере, не превышающем 10% от суммы, установленной для финансовых операций с наличными, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу).

Также предлагается ограничить в размере до 15 тыс. гривен включительно наличные расчеты физических лиц - доверенных лиц субъектов хозяйствования, которые получили наличные деньги под отчет для выполнения отдельных гражданско-правовых действий от имени и за счет такого субъекта хозяйствования.

Кроме того, планируется обязать субъектов хозяйствования в случае снятия наличных средств с текущих счетов с целью осуществления наличных расчетов с физическими лицами предоставлять по запросу банка (филиала, отделения) подтверждающие документы, на основании которых осуществляются такие наличные расчеты и другие документы, необходимые банку (филиалу, отделению) для изучения клиента.

Для этого Национальный банк разработал и предлагает для общественного обсуждения проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Положению о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине»).

Отмечается, что целью разработки этого документа является сужение сферы использования наличных, содействие уменьшению тенизации экономики, дальнейшее развитие безналичного сегмента, обеспечение стабильности поступления наличности в банковской системе.

В то же время предельная сумма наличных расчетов физических лиц с субъектами хозяйствования в размере до 50 тыс. гривен включительно останется без изменений.

Кроме того, безналичные расчеты субъектов хозяйствования могут осуществляться без каких-либо ограничений, и банки обязаны обеспечить безналичные перечисления по требованию клиентов в полном объеме.

Проект учитывает полномочия Национального банка, предоставленные частью третьей статьи 1087 Гражданского кодекса Украины и требования законов Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», «О банках и банковской деятельности».

Также подготовка проекта обусловлена ​​необходимостью совершенствования требований положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине и приведение его норм в соответствие с требованиями законодательства.
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