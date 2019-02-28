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Блок Петра Порошенко «Солидарность» не планирует проводить съезд в связи с выходом  депутатов из фракции. Об этом заявил заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе политсилы.

«Я поздравляю их, что у них, наконец, хватило смелости выйти из фракции», - заявил политик.

«Дальнейшая их судьба – это не вопрос к фракции, а вопрос к съезду политической силы, которая делегировала их в парламент. Фракция не может лишить мандата. Такое решение принимает исключительно съезд. В ближайшее время съезд «БПП «Солидарность» не планируется ни по каким вопросам, в том числе и по этому. Поэтому желаю им успеха в политической карьере», - отметил парламентарий и добавил, что выход трех народных депутатов – это положительное решение для фракции.

Как сообщал ForUm, 28 февраля народные депутаты Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления о выходе из фракции БПП.
ForUm

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