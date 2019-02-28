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Жители Украины не смогут голосовать за участников песенного конкурса «Евровидение- 2019», сообщила глава делегации Евровидения-2019 от Украины Оксана Скибинская.

«Украина не будет представлять своего участника, соответственно, голосовать она не будет. Это будет также, как в 2015 году, когда мы просто транслируем, но голосование не проводим», - сказала она.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song. 

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин. 

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась

Позже НОТУ отказалась от участия в песенном конкурсе.
ForUm

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