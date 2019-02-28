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В случае победы на «Евровидении-2019» представителя России, певца Сергея Лазарева, которому сейчас букмекеры пророчат 1 место, Украина не примет участие в конкурсе следующего года. Согласно правилам, он должен будет состояться в стране победителя.

Об этом в ходе пресс-конференции 28 февраля заявил генеральный директор НОТУ Зураб Аласания, сообщает «Обозреватель».

По его словам, вариант участия Украины в «Евровидении-2020» в России даже не рассматривается.

«Нет, такой вопрос даже не стоит. Мы не станем принимать участие, как это было, например, с футболом. Чемпионат мира, который проходил в РФ, мы не транслировали и принимать участие, думаю, тоже не будем», - ответил Аласания на вопрос журналиста.

«Выступать в РФ - это как танцевать перед соседом, который убил твою собаку и ранил жену», - дополнила коллега Аласании, член управления НОТУ Александра Кольцова.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song. 

25 февраля общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин. 

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

После того этого представители «Общественного» предложили участвовать в конкурсе группе KAZKA, но она тоже отказалась

Позже НОТУ отказалась от участия в песенном конкурсе.
ForUm

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