также в разделеОбщество
НОТУ признала себя виновной за ситуацию с «Евровидением» 5
ВР продлила работу ВСК по расследованию нападений на активистов 13
Порошенко о скандале в оборонке: Ни фамилии, ни должности никого не спасут 43
В НОТУ заявляют, что звонили только Freedom Jazz и KAZKA 75
Рада отклонила законопроект о медиации 34
В Украине объявлено штормовое предупреждение 33
На Закарпатье за взяточничество задержали троих пограничников 44
NASA может привлечь Украину к проектам по исследованию Луны 27
Прокуратура Крыма предъявила подозрение «судьям» и «прокурорам» за арест моряков 90
Украина и РФ согласовали правила рыболовства в Азовском море 86
27 февраля. Картина дня 26
Глава Донецкой ОГА против переименования области в Мариупольскую 82
Украинцев просят не ездить в Индию 77
Шабунин: Луценко критикует свою же статью о незаконном обогащении 63
«Звучит абсурдно»: Кремль прокомментировал скандал в украинской оборонке 123
НАБУ: Все дела о незаконном обогащении будут закрыты 55
Ощадбанк разъяснил механизм получения субсидии в денежной форме 33
Кернес обозвал активистов дебилами и обматерил экс-депутата 45

Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем

По его словам, соответствующее постановление суд принял 28 февраля. 

«Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР», - написал он. 

Напомним, что 27 декабря 2018 года Найем подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).

Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

90
Теги