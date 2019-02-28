Печерский райсуд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство в отношении генпрокурора Юрия Луценко за разглашение им данных досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Маси Найем
По его словам, соответствующее постановление суд принял 28 февраля.
«Через 24 часа ГБР обязано предоставить выписку из ЕРДР», - написал он.
Напомним, что 27 декабря 2018 года Найем подал в ГБР заявление о совершении Луценко преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 387 УК (разглашение данных досудебного расследования).
Но ГБР отказалось регистрировать уголовное производство, поэтому юрист обратился с иском в суд.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время