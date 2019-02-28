Украинская и российская стороны подписали протокол относительно вылова водных биоресурсов в Азовском море. Документ должен повысить безопасность работы украинских рыбаков, работающих на Азове.



Руководствуясь положениями Конвенции ООН по морскому праву и рядом соглашений между Украиной и РФ, украинская сторона приложила усилия для проведения в Киеве XXX сессии Украинско-Российской Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. Сессия комиссии проводилась с 23 по 25 октября прошлого года, сообщает УНИАН.

Данная комиссия, как отмечается, является совместным органом, созданным с целью координации деятельности сторон и установления общебассейновых лимитов вылова ресурсов. Несмотря на выводы относительно необходимости вступления в переговорный процесс, работа комиссии не была завершена, в результате чего Протокол XXX сессии Комиссии не был подписан. В агентстве подчеркнули, что это ударило по интересам Украины.

«В связи с неподписанием протокола Комиссии отсутствуют правовые основания для установления лимитов изъятия водных биоресурсов на 2019 год, а также нормативных актов для осуществления украинскими рыбаками промысла в бассейне Азовского моря. Следовательно, при отсутствии протокола Комиссии, украинские рыбаки не могут законно ловить водные биоресурсы в этом водоеме», - отмечается в сообщении. «Отсутствие протокола Комиссии предоставит силовым структурам РФ возможность усилить давление на украинских рыбаков и обеспечит российскую сторону правомерными основаниями для задержания рыболовных судов Украины в Азовском море. Таким образом РФ может получить дополнительный рычаг для обострения социальной напряженности в важном для Украины регионе, где рыболовство является одним из основных видов деятельности. Также это предоставит Российской Федерации основания утверждать, что Украина не выполняет взятых на себя обязательств по международным договорам», – продолжили в агентстве.

Как сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов, после длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол на подпись в РФ дипломатическим каналам.

«Направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ для Украины. Одно из таких - распределение квоты вылова бычка в объеме 9 тыс. тонн для Украины и 6 тыс. тонн для РФ. Кроме того, Протоколом оговорен вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат. Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан дипломатическим каналам», - подчеркнул он.