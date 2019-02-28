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Президент Петр Порошенко заявляет, что ни фамилии, ни должности никого не спасут и виновные будут привлечены к ответственности, если факты коррупции в сфере обороны будут доказаны. Об этом он заявил, комментируя журналистам последние события вокруг «Укроборонпрома», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Армия – это самая большая ценность Украины. Армия создавалась усилиями миллионов украинцев, которые отдавали последнее. Армия является гордостью Украины. Как Верховный главнокомандующий армию буду защищать», - подчеркнул Президент.

«Если факты подтвердятся, то, безусловно, ни фамилии, ни должности никого не спасут. Как только появилась информация, мной было подписано распоряжение об отстранении и обращении в правоохранительные органы», - отметил Порошенко.

Он добавил, что, по его информации, расследование указанной информации проводится в Генпрокуратуре, НАБУ и САП.

«Сейчас по итогам программы возбуждено еще одно уголовное дело. Подчеркиваю, по завершению расследования виновные будут привлечены к ответственности, если факты подтвердятся», - сказал Президент.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе »Наші гроші» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. 

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

 
ForUm

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