Команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Как заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, «Укроборонпром» и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наші гроші». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

Президент поддержал отстранение Гладковского.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Во вторник, 26 февраля, суд вынес приговор по делу фигурантов кровавого ДТП в Харькове с шестью жертвами Елены Зайцевой и Геннадия Дронова. Им дали по 10 лет лишения свободы.

Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на четыре независимых друг от друга источника.

Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе.

Президент Петр Порошенко заявил о хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии, осуществленных Россией 24-25 февраля.

Президент, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявляет, что угроза возможного вторжения вооруженных сил Российской Федерации вглубь территории Украинского государства остается.

Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде намерена бойкотировать голосования, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями этой политсилы или не предоставит доказательства. Об этом заявил народный депутат от БПП Олег Барна.

Полиция Одесской области заявила о задержании проплаченной группы молодых людей, которые готовили провокации во время пребывания в регионе Президента Петра Порошенко, посла США Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине», принятый Верховной Радой Украины 7 февраля 2019 года.

На приговор экс-президента Виктора Януковича подано 5 апелляционных жалоб.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обеспокоен угрозой полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с оккупированных районов Донецкой области.

На днях военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил, обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, которые находились на своей огневой позиции.