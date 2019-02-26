Группа Freedom Jazz girls band, занявшая второе место в национальном отборе на «Евровидение-2019», отказалась от участия в песенном конкурсе. Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

«Дорогие друзья! Спасибо за вашу поддержку, любовь, волнение и за то, что все время были с нами! Мы очень счастливы, что вы помогли занять нам 2-е место национального отбора «Евровидения-2019»! Наша главная победа - это вы! Для вас мы экспериментирует, пишем песни, делаем невероятные постановки и занимаемся искусством. Может, когда-то мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе...

Но только что мы получили звонок из НОТУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в «Евровидении-2019», – говорится в сообщении.

В группе отметили, что сейчас находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о концертных турах на ближайшее время.

Напомним, победу на нацотборе одержала певица MARUV с песней Siren Song.

Анна Корсун (MARUV) активно выступает на различных мероприятиях в России и даже анонсировала первые сольные концерты, которые состоятся весной, как раз перед началом «Евровидения».

В частности, 6 апреля она выступит в «Известия Hall» (Пушкинская площадь, Москва), а 12 апреля состоится выступление в Санкт-Петербурге.

В связи с этим Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы MARUV, примет окончательное решение до 26 февраля.

25 февраля, общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласиюотносительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин.

Переговоры со следующим кандидатом для участия в конкурсе начнутся утром 26 февраля.