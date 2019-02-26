Президент Петр Порошенко заявил о хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии, осуществленных Россией 24-25 февраля.



Об этом Порошенко сообщил на встрече с представителями IT-индустрии в Киеве, сообщает УНИАН.

Порошенко отметил, что сегодняшнее утро начал в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины с руководителями всех боевых частей и подразделений. «Знаете, о чем говорили? О кибербезопасности как ключевой составляющей безопасности нашего государства», - сказал он.

По словам президента, без IT-специалистов в ВСУ обеспечить надежную защиту Украины невозможно.

Он отметил, что в Совете национальной безопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, департаментом киберполиции и американскими партнерами был разработан механизм киберзащиты ЦИК. «Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны РФ», - заявил он. Порошенко также рассказал, что сегодня в Одессе провел встречу с представителями вооруженных сил США, Государственного департамента США, в ходе которой обсудили сотрудничество в киберсекторе.

Напомним, в Днипре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытки российских спецслужб получить данные о сетях связи, обеспечивающих проведение выборов Президента Украины.