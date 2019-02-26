также в разделеОбщество
ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову дали по 10 лет тюрьмы 13
В 10 областях Украины объявлено штормовое предупреждение 24
НАБУ проверит информацию журналистов о коррупции в оборонной сфере 11
«Сумы – это Россия»: СБУ заявила о пресечении попытки вмешательства РФ в выборы 34
Гладковский приостанавливает свои полномочия в СНБО 36
«Укроборонпром» обвинил журналистов «Наші гроші» в манипуляциях 33
На Луганщине разоблачили сеть информаторов «ЛНР» 13
«Укроборонпром» и Гладковский собираются судиться с журналистами 23
На приговор Януковичу подано пять апелляций 19
В Житомире задержали женщину, пытавшуюся сорвать плакат с ветераном АТО 32
ДТП в Харькове: Сегодня Зайцевой и Дронову должны вынести приговор 168
В Кабмине прокомментировали недопуск MARUV на «Евровидение» 165
Спасатели призвали туристов не идти в горы в плохую погоду 25
В РФ обвинили украинских военных в подрыве автобуса в «ДНР» 65
Гвардейцы в зоне ООС уничтожили снайперскую пару боевиков 107
В Александрии чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен 28
ООС: 7 обстрелов, один военный погиб, еще один – ранен 33
Дело Савченко-Рубана вернули в Киев 38

Полиция Одесской области заявила о задержании проплаченной группы молодых людей, которые готовили провокации во время пребывания в регионе Президента Петра Порошенко, посла США Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожой Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили   «пошатать трубу». Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которые совсем недавно также были замечены в других регионах, где осуществляли непонятные провокации имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то «Традиции и порядок», - написал он в Facebook.

«Но это вам не Житомир, где недавно они разбили окна ОГА, поэтому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена ​​еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков полиции Одесской области во главе с «Кровавым Ищем», - добавил Форостяк.

Сейчас выясняются их личности, намерения и  заказчик.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

195
Теги