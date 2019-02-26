Полиция Одесской области заявила о задержании проплаченной группы молодых людей, которые готовили провокации во время пребывания в регионе Президента Петра Порошенко, посла США Мари Йованович и спецпредставителя США в Украине Курта Волкера.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

«В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с послом США в Украине госпожой Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили «пошатать трубу». Это сейчас уже дело следователей выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей, которые совсем недавно также были замечены в других регионах, где осуществляли непонятные провокации имитируя протесты праворадикальных сил под флагом какой-то «Традиции и порядок», - написал он в Facebook.

«Но это вам не Житомир, где недавно они разбили окна ОГА, поэтому вся эта проплаченная титушня была только что остановлена ​​еще на подъездах в Одессу, где попала в засаду силовиков полиции Одесской области во главе с «Кровавым Ищем», - добавил Форостяк.

Сейчас выясняются их личности, намерения и заказчик.