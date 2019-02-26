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Во вторник, 26 февраля, суд вынес приговор по делу фигурантов кровавого ДТП в Харькове с шестью жертвами Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Им дали по 10 лет лишения свободы, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, 18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин. 

6 ноября 2017 года водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).    

27 февраля 2018 года в Киевском райсуде Харькова началось заседание по существу дела о ДТП.

6 февраля на дебатах прокурор попросил для каждого из обвиняемых - Зайцевой и Дронова - по 10 лет лишения свободы и еще по 3 года лишения права управлять автомобильным транспортом.


 
ForUm

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