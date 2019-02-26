Президент, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко заявляет, что угроза возможного вторжения вооруженных сил Российской Федерации вглубь территории Украинского государства остается. Об этом он заявил, выступая перед руководящим составом Вооруженных сл Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Россия никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем. Агрессор разворачивает новые воинские соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для возможного вторжения», - сказал Порошенко.

Он сообщил, что «на западном стратегическом направлении враг продолжает формировать объединенное стратегическое командование «Запад» в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии ВВС и ПВО».

Президент также отметил, что «на юго-западном стратегическом направлении Восьмая общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей».

«Мы наблюдаем беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона. На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты, общей численностью более 30 тыс. военнослужащих. Вблизи наших границ формируются и развиваются ракетные части, оснащенные комплексами «Искандер», - сообщил глава государства.

«Создание новых ударных оперативных сил на западном и юго-западном стратегических направлениях не имеет ничего общего с обороной. Мы понимаем с вами, что эти силы предназначены для военного удара. Именно к этому готовится Кремль», - отметил Президент.

«Поэтому считаю, что угроза полномасштабной войны является не декларацией, а вполне реальной, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника. Подготовка ведутся вблизи государственной границы Украины в Смоленской, Брянской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и в аннексированном Крыму», - предостерег глава государства.

«Но было бы ошибкой думать, якобы аппетиты России ограничиваются только Украиной. Ее гибридная война имеет целью кардинально изменить геополитический ландшафт всей Европы», - добавил он.