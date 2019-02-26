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На днях военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе операции Объединенных сил, обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск, которые находились на своей огневой позиции. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Мы наблюдали за снайпером и его помощником два дня. Подготовили позицию, дистанция была удобная, после этого успешно отработали задачи контрснайперской борьбы», - рассказали военные.

Заместитель командующего Объединенных сил по вопросам применения сил и средств НГУ генерал-лейтенант Владимир Пеньков во время встречи с бойцами тактической группы поблагодарил гвардейцев за службу и наградил отличиями за высокий профессионализм.
ForUm

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