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Фракция «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде намерена бойкотировать голосования, за исключением законопроектов в сфере национальной безопасности, пока министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не опровергнет заявления о подкупе избирателей представителями этой политсилы или не предоставит доказательства. Об этом в эфире 112 Украина заявил народный депутат от БПП Олег Барна.

«Политика и деятельность министра внутренних дел Арсена Авакова уже необъективна по отношению к избирательному процессу, он сам стал участником избирательного процесса. Он опускается до уровня популистов, которые еще не раскрыли преступление, а уже называют фамилии. Пока полиция не даст разъяснения по поводу своих заявлений, наша фракция не будет поддерживать законопроекты, кроме тех, что касаются безопасности Украины», - отметил он.

Подобные заявления сделали и другие члены БПП. Как пояснил в эфире телеканала Прямой глава фракции БПП Артур Герасимов, соответствующее решение было принято на заседании политической силы, которое прошло накануне.

Вместе с тем во фракции «Народный фронт» связывают намерение БПП бойкотировать голосования в парламенте с нежеланием голосовать за проект закона, инициированный министром внутренних дел, об усилении ответственности за нарушения на выборах.

«Причина столь резкого заявления понятна – завтра (26 февраля, - ред.) на голосование выносится законопроект министра МВД Арсена Авакова №8270 – об ужесточении ответственности за нарушения на выборах, в частности за подкуп избирателей», - написал народный депутат из «Народного фронта» Антон Геращенко в Facebook.

Напомним, 25 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Сергей Березенко фигурирует в уголовных делах о подкупе избирателей, и подчеркнул, что эти дела открыты на основании обращений кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко и других.
ForUm

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