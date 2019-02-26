Президент Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине», принятый Верховной Радой Украины 7 февраля 2019 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Законом вносятся изменения в законы «О выборах Президента Украины», «О выборах народных депутатов Украины», «О местных выборах» которыми определено, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада запретила наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

В МИД РФ заявили, что РФ не будет посылать своих представителей в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ на выборы в Украине.

13 февраля там заявили, что Россия направит своих кандидатов в состав краткосрочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в Украине в соответствии с полученным приглашением.