На приговор экс-президента Виктора Януковича подано 5 апелляционных жалоб, сообщает пресс-служба Оболонского суда.

«На 25.02.2019 (последний день обжалования приговора) по делу по обвинению Януковича Виктора Федоровича защитники обвиняемого подали в суд 5 апелляционных жалоб», - говорится в сообщении.

Так, Юрий Рябовол просит отменить приговор и оправдать обвиняемого; Александр Байдик ходатайствует об изменении приговора путем исключения из него ссылок на определенные доказательства и обстоятельства; Александр Горошинский просит отменить приговор и закрыть уголовное дело; Богдан Биленко и Адриана Фозекош выступают за отмену приговора и назначение нового судебного рассмотрения в суде первой инстанции; Виталий Сердюк и Игорь Федоренко просят апелляционный суд о допросе 48 свидетелей, отмене приговора, закрытии уголовного производства, отмене арестов на имущество.

В целом апелляционные жалобы изложены на 478 страницах.

Кроме этого, защитник Байдык обратился в суд с заявлениями об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре.

Все апелляции будут переданы в Киевский апелляционный суд не позднее 1 марта.

Напомним, приговором Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 Янукович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Янукович признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно – пособничество в ведении агрессивной войны.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время он признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.