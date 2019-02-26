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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обеспокоен угрозой полного запрета деятельности общин ПЦУ и депортации священников с оккупированных районов Донецкой области.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте церкви.

«В течение последних пяти лет ситуация с соблюдением права на свободу совести и вероисповедания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины (в так называемых «ДНР» и «ЛНР») постоянно ухудшается. В частности, на оккупированных территориях Донбасса систематически нарушаются права верующих, религиозных общин и священнослужителей поместной Украинской православной церкви. Это проявляется в систематических гонениях, издевательстве, арестах, захвате храмов и тому подобное», - говорится в нем.

Однако, по словам Епифания, если до сих пор речь шла о существенном ограничении и нарушения прав, то теперь, с 1 марта 2019, возникает угроза полного запрета деятельности общин и священнослужителей ПЦУ, полной конфискации имущества общин и депортации священников с подконтрольной так называемой «ДНР» территории.

«Основанием для этого является незаконное требование к общинам «зарегистрироваться по законам республики». Такое требование не может быть выполнено, ведь структура, выдавшая такой «закон», не признается государством», - пояснили в ПЦУ.

В связи с этим уже со 2 марта 36 храмов и помещений, а также епархиальный Дом милосердия, принадлежащие общинам церкви в отдельных временно оккупированных районах Донецкой области, могут быть «конфискованы в пользу республики», а священники – депортированы.

Учитывая эту угрозу, Епифаний обратился к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), странам-гарантам Минского процесса, Европейскому Союзу и ко всем демократическим странам, международным и межконфессиональным институтам с призывом повлиять на тех , от кого зависит принятие окончательных решений в поднятом вопросе и принять меры с целью недопущения катастрофического развития событий.

«Просим также всех молиться об общине и духовенстве нашей Церкви на оккупированных территориях Донбасса и всех, кто страдает от порабощения», - призвал Епифаний.
ForUm

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