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Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на четыре независимых друг от друга источника.

Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинения.

12 декабря 2017 года в суд на наказание за незаконное обогащение пожаловались 59 народных депутатов. Их интересы в суде представлял парламентарий от «Народного фронта» Павел Пинзеник.

Подписи под представлением также поставили Дмитрий Колесников и Игорь Шурма от «Оппозиционного блока», Максим Поляков и Евгений Дейдей от «Народного фронта», Антон Киссе от «Видродження» и другие.

Согласно расписанию КС, заседание по статье 368-2 действительно должно было состояться 26 февраля. Однако пресс-служба суда не подтверждает и не опровергает информацию о результатах заседания, пока решение не будет обнародовано.

Адвокат, которые представлял депутатов в суде, в также не стал комментировать УП информацию о решении суда. По его словам, оно должно быть опубликовано 27 февраля.

Напомним, уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
ForUm

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