Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей срочно провести проверку информации, изложенной в программе «Наші гроші», заявил пресс-секретарь Главы государства Святослав Цеголко.

«Петр Порошенко требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе «Наши гроши» для опровержения или подтверждения обнародованного», - написал он в Facebook.

Также Президент поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info (программа «Наші гроші») представила фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам.

Представитель Президента Ирина Луценко заявила, что «Укроборонпром» и первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы «Наші гроші» о защите чести и достоинства.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.