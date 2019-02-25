Следователями Службы безопасности Украины и прокурорами Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщено о подозрении военнослужащим Вооруженных сил РФ и Пограничной службы ФСБ, которые отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, о подозрении сообщено: генерал-полковник А. Дворникову - командующему Южного военного округа РФ, вице-адмиралу А. Моисееву - командующему Черноморского флота РФ, капитану 3 ранга В. Виноградову - старшему помощнику капитана ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по «Республике Крым», капитану А. Гришину - военнослужащему ПСКР «Изумруд» отряда пограничных сторожевых кораблей отделения береговой охраны Пограничного управления ФСБ РФ по, старшему лейтенанту Д. Трибушину - военнослужащему ПСКР «Изумруд», а также военнослужащим-пограничникам Пограничного Управления ФС Б РФ В. Рясному и А. Абакумову.

Досудебным расследованием уже установлено, что незаконные агрессивные действия против украинских моряков осуществлены при непосредственном приказе и под руководством заместителя руководителя Пограничной службы ФСБ РФ - руководителя департамента береговой охраны вице-адмирала Г. Медведева и начальника пограничного управления ФСБ РК и г. Севастополь контр-адмирала С. Станкевича.

Указанные военные лица Пограничной службы ФСБ РФ и другие военные должностные лица Черноморского флота РФ координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков через осуществление артиллерийского обстрела и таран украинских кораблей, в результате чего наши военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

Досудебное расследование продолжается. Подозрения, которые сообщены указанным лицам, направлены по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

Напомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Их перевели в Москву.

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

27 ноября 2018 года следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков.