27 ноября следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил Российской Федерации, совершившим нападение на украинских моряков.

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.

Так, сообщено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины:

- контр-адмиралу С. Станкевичу – начальнику пограничного управления ФСБ РК и Севастополя по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- вице-адмиралу Г. Медведеву – заместителю руководителя пограничной службы ФСБ РФ - руководителю департамента береговой охраны по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 1 ранга Р. Ромашкину - начальнику службы пункта управления ФСБ РФ по РК и Севастополю, в состав которого входят ПСКР «Изумруд» и ПСКР «Дон» по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 1 ранга А. Шеину - заместителю начальника управления начальнику отдела БУ ПУ ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 2 ранга А. Шатохину - начальнику службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по РК по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 2 ранга А. Саляеву - командиру пограничного сторожевого корабля ПСКР «Дон» по ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 3 ранга А. Шипицыну - командиру сторожевого корабля «Изумруд» ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст. 437 УК Украины;

- капитану 3 ранга С. Щербакову – командиру малого противолодочного корабля «Суздалец» ч. 2 ст. 437 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что представители власти РФ и вооруженных сил РФ 20 февраля 2014 года начали и продолжают вести агрессивную войну против Украины, в результате чего осуществили вторжение подразделений ВС РФ на территорию Украины - Автономную Республику Крым и г. Севастополь, обеспечили военную оккупацию указанной территории и 25 ноября 2018 года вновь осуществили прямую агрессию в отношении Украины и ее граждан.

25 ноября во время прохождения Керченского пролива российские корабли начали опасные маневры вокруг катеров ВМС Украины с целью блокирования последних, в результате чего российский морской буксир «Дон» совершил таран на рейдовый буксир ВМС Украины «Яны Капу», нанеся существенные повреждения.

После выхода украинских кораблей из 12-ти мильной зоны российские оккупационные войска - пограничный корабль БОХР ПС ФСБ РФ «Изумруд», продолжая ведение агрессивной войны против Украины, выполняя команду высшего командования, совершил артиллерийский обстрел украинской корабельно-катерной группы, в результате которого получили ранения не менее трех украинских военнослужащих и повреждены два украинских корабли.

В настоящее время малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь», рейдовый буксир «Яны Капу», а также 24 военнослужащих Украины захвачены военной оккупационной властью Российской Федерации.

Досудебным расследованием установлено, что вышеуказанные незаконные агрессивные действия против украинских моряков осуществлены по приказу и под руководством заместителя руководителя пограничной службы ФСБ РФ - руководителя департамента береговой охраны вице-адмирала Г. Медведева и начальника пограничного управления ФСБ РК и Севастополя контр-адмирала С.Станкевича.

Указанные военные лица Пограничной службы ФСБ РФ и другие военные должностные лица Черноморского флота РФ координировали и организовали нападение военных кораблей РФ на украинских моряков путем осуществления артиллерийского обстрела и тарана украинских кораблей, в результате чего украинские военные получили ранения и были захвачены вместе с военной техникой.

Досудебное расследование продолжается, подозрения, сообщение указанным лицам, направлено по месту службы военнослужащих Российской Федерации, готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.