Контррозвідка СБУ затримала агента рф поблизу лінії фронту на Донеччині.

Перебуваючи за 4 кілометри від передової, зловмисник наводив ворожий вогонь на бойові позиції першого ешелону Сил оборони на Слов’янському напрямку, повідомляє СБУ.

Основними «цілями» коригувальника були замасковані пункти управління ударними та розвідувальними дронами українських військ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи рашистів.



Фігурант відходив углиб території, щоб встановити вогневі позиції самохідних артилерійських систем ЗСУ та «злити» їх рашистам.



Співробітники СБУ завчасно викрили плани рф і затримали агента в «сірій зоні», коли він готував нову порцію інформації для передачі ворогу.



Завдання країни-агресора виконував завербований російськими спецслужбістами безробітний мешканець Миколаївки.



До уваги рашистів він потрапив, коли публікував у Телеграм-каналах заклики до захоплення регіону.



В обмін на виконання завдань рф агент очікував на «евакуацію» на ворожу сторону та оформлення російського громадянства.



Під час обшуків у затриманого виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.



Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.