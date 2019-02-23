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Служба безопасности Украины использовала дело об убийстве активистки Екатерины Гандзюк как инструмент для дискредитации полиции. Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Полиция работала по логичной схеме: достаточно быстро накрыли исполнителей, — пошли наверх, на организатора, на заказчиков. Когда мы задержали исполнителей и собрали весь необходимый материал, генпрокурор Луценко дело у полиции в полном объеме забрал и передал в СБУ для определения заказчиков. Дальше им занимается следствие СБУ», – отметил он.

По словам Авакова, говорить о той или иной форме причастности к этому преступлению действующих сотрудников полиции пока нет ни малейших оснований. «В полиции работает 140 тысяч, и среди них тоже есть негодяи, ровно в той же пропорции, как и в обществе в целом. Если следствие установит, что те или иные сотрудники НПУ были каким-то образом причастны, и суд установит их вину, — понесут наказание. Никого покрывать не буду, напротив. Я видел, как вел себя Мериков во время расследования, у меня нет оснований считать, что он каким-то образом был причастен. Следствие должно проверить. Но я не верю в это», – заявил министр.

«Для меня в этом деле есть вещи неприятные, инспирированные, по имеющейся у меня информации, сотрудниками СБУ. Они использовали эту ситуацию как инструмент для дискредитации определенных лиц и определенных сил. В том числе и для дискредитации полиции», – подчеркнул Аваков.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Игоря Павловского. 

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в деле об убийстве Гандзюк фигурирует Павловский.  Он якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. 

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки. 

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО.

 
ForUm

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