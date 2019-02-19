также в разделеОбщество
На Мангера надели браслет 15
Обвиняемому в сепаратизме экс-нардепу выплатят 9,6 тысячи за «душевные страдания» 46
ГПУ обжаловала залог для Мангера и требует его ареста 48
В Черное море вошли два корабля НАТО 91
Названы лауреаты Шевченковской премии-2019 20
Самолет США провел разведку у берегов Крыма 25
РФ провела в Черном море военные учения 13
В ООН призвали ускорить расследование расстрела Небесной Сотни 15
Для Мангера не нашлось электронного браслета 77
Украина и ОАЭ разработали и показали новый БТР 59
Одесский таможенник обложил «данью» владельцев «евроблях» 28
Адвокат: ФСБ пытается давить на пленных украинских моряков 31
На «Николаевоблтеплоэнерго» вслед за горсоветом пришли с обыском 17
Стали известны подробности спецконфискации 1,5 млрд окружения Януковича 48
За время агрессии РФ погибли 2949 украинских воинов 39
В ВСУ опровергли информацию о пролете бомбардировщика РФ над Донбассом 117
В 2014 году украинские военные освободили более 200 населенных пунктов Донбасса 34
Президент подписал обращение к генсеку ООН по освобождению украинских моряков 19

Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила от российского агрессора более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. За время агрессии РФ против Украины погибли 2949 украинских воинов

С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения.

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Украина доказала свою настоящую европейскость.

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы «Белая балаклава», члены которой, действуя по указаниям спецслужб РФ, готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента. 

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта.

Также он пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Министерства социальной политики, которым планируется ограничить использование физических лиц – предпринимателей (ФЛП) для выполнения работ или оказания услуг в качестве полноценных сотрудников.

Известный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни 19 февраля. Главным дизайнером Chanel станет Вирджиния Виард.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха забрали из СИЗО Симферополя для этапирования в Краснодар голодным и без вещей

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что наблюдатели миссии 15 февраля зафиксировали неподалеку от оккупированного Старобешево пролет самолета с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Ту-95 или Ту-142).

Эта информация не соответствует действительности, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.

Министерство экономического развития России включило Украину в тройку стран по размеру нанесенного РФ ущерба.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги