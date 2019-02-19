Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб заявил, что украинская армия летом 2014 года освободила от российского агрессора более 200 населенных пунктов, что составляет 70% от оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. За время агрессии РФ против Украины погибли 2949 украинских воинов.

С начала текущего года сегодня зарегистрировано наибольшее применение противником средств огневого поражения.

Президент Европейского совета Дональд Туск считает, что Украина доказала свою настоящую европейскость.

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы «Белая балаклава», члены которой, действуя по указаниям спецслужб РФ, готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента.

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта.

Также он пообещал провести широкое обсуждение законопроекта Министерства социальной политики, которым планируется ограничить использование физических лиц – предпринимателей (ФЛП) для выполнения работ или оказания услуг в качестве полноценных сотрудников.

Известный модельер, креативный директор Chanel Карл Лагерфельд скончался на 86-м году жизни 19 февраля. Главным дизайнером Chanel станет Вирджиния Виард.

Украинского политзаключенного Владимира Балуха забрали из СИЗО Симферополя для этапирования в Краснодар голодным и без вещей

В Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили, что наблюдатели миссии 15 февраля зафиксировали неподалеку от оккупированного Старобешево пролет самолета с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Ту-95 или Ту-142).

Эта информация не соответствует действительности, сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Подозрения в совершении убийств на Майдане Незалежности во время Революции достоинства объявлены 66 лицам.

Министерство экономического развития России включило Украину в тройку стран по размеру нанесенного РФ ущерба.