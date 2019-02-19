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«Нафтогаз» прокомментировал миллиардную пеню от Кабмина 82

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта, о чем он заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает УНИАН.

Глава правительства напомнил, что Кабинет Министров недавно принял решение не продлевать контракт нынешнему руководству компании после завершения срока его действия в конце марта этого года. 

«Мы обратились в независимый наблюдательный совет и попросили их, что если будем рассматривать новый контракт с 22 марта, то только на новых условиях. Заработная плата, бонусы и так далее должны быть уменьшены в разы, иначе правительство за это не проголосует», - сказал премьер.

По его словам, глава «Нафтогаза» не может получать годовую зарплату в размере двух миллионов долларов. «Ну не может два миллиона долларов в год зарабатывать менеджер государственной компании, согласитесь с этим. Я когда посмотрел, как в Европе с этим, в той же Польше, – менеджер такой компании получает 500 тысяч, но не два миллиона», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, 16 января Кабинет Министров Украины принял решение о приостановке контрактов с действующим менеджментом НАК «Нафтогаз Украины» с 22 марта и обратится к наблюдательному совету компании относительно пересмотра условий по выплате зарплат и премий ее руководителям.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев решил направить свою зарплату и премии в компании на благотворительность.  
ForUm

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